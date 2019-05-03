Российский форвард Виталий Кравцов подписал контракт с "Рейнджерс", информирует пресс-служба клуба.
Ранее сообщалось, что Кравцов попрощался с "Трактором". Воспитанник челябинцев в середине апреля согласовал трехлетний контракт с клубом из "Нью- Йорка".
По данным CapFriendly, зарплата форварда составит 832,5 тысяч долларов, его подписной бонус составит 92,5 тысяч долларов. За каждый сезон россиянин заработает по 850 тысяч долларов в качестве бонусов категории A. Ежегодный доход Кравцова выйдет в 1,775 миллиона долларов. Соглашение также включает в себя европейский пункт.
Также "Рейнджерс" объявил о подписании контракта с голкипером Игорем Шестеркиным. О деталях сделки пока не сообщается.
Виталий Кравцов попрощался с "Трактором"