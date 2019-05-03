Российский форвард Виталий Кравцов подписал контракт с "Рейнджерс", информирует пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что Кравцов попрощался с "Трактором". Воспитанник челябинцев в середине апреля согласовал трехлетний контракт с клубом из "Нью- Йорка".

По данным CapFriendly, зарплата форварда составит 832,5 тысяч долларов, его подписной бонус составит 92,5 тысяч долларов. За каждый сезон россиянин заработает по 850 тысяч долларов в качестве бонусов категории A. Ежегодный доход Кравцова выйдет в 1,775 миллиона долларов. Соглашение также включает в себя европейский пункт.

Также "Рейнджерс" объявил о подписании контракта с голкипером Игорем Шестеркиным. О деталях сделки пока не сообщается.

OFFICIAL: #NYR have agreed to terms on an entry-level contract with forward Vitali Kravtsov and with goaltender Igor Shesterkin. pic.twitter.com/HSQvRt6gbW – New York Rangers (@NYRangers) 3 мая 2019 г.

NY #Rangers have signed 2018 1st RD pick (9th overall) Vitali Kravtsov to a 3 year ELC.



$925,00 cap hit / $1,775,000 AAV

$832,500 Base + $92,500 SB in all 3 seasons

$850,000 in 'A' bonuses in all 3 seasons



*Contract includes a European Assignment clausehttps://t.co/Lp0ImA3cio pic.twitter.com/51jDxbVgPx – CapFriendly (@CapFriendly) 3 мая 2019 г.

Виталий Кравцов попрощался с "Трактором"