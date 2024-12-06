«Рейнджерс» обменяют Трубу в «Анахайм» на Вааканайнена и драфт-пик

«Рейнджерс» договорились об обмене защитника Джейка Трубы в «Анахайм», сообщает журналист Эллиотт Фридман.

В клуб из Нью-Йорка отправится защитник Урхо Вааканайнен и выбор в четвертом раунде драфта НХЛ-2025. Контракт Трубы с зарплатой в 8 миллионов долларов действовал до конца сезона-2025/26.

30-летний американец в этом сезоне провел 24 матча и набрал 6 (0+6) очков.