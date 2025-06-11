«Рейнджерс» обменяют Крайдера в «Анахайм»

«Рейнджерс» и «Анахайм» ведут продвинутые переговоры по обмену нападающего Криса Крайдера в «Дакс», сообщил в соцсети X инсайдер Фрэнк Серавалли.

По информации источника, в сделку могут войти пик на драфте НХЛ и 20-летний нападающий Кэри Терренс.

У 34-летнего Крайдера по контракту осталось 2 года с зарплатой 6,5 миллиона долларов.

В сезоне-2024/25 американский форвард набрал 30 (22+8) очков в 68 матчах регулярного чемпионата НХЛ.