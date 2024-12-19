«Рейнджерс» обменяли Каапо Какко в «Сиэтл»

«Рейнджерс» на официальном сайте объявил об обмене нападающего Каапо Какко в «Сиэтл» на защитника Уилла Боргена и драфт-пики в 3-м и 6-м раундах 2025 года.

В этом сезоне 23-летний финн сыграл 30 матчей за «Рейнджерс» в регулярном чемпионате и набрал 14 (4+10) очков.

На счету 28-летнего американца 2 (1+1) очка в 33 играх за «Кракен».