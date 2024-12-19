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Сегодня, 03:21

«Рейнджерс» обменяли Каапо Какко в «Сиэтл»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Каапо Какко.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Рейнджерс» на официальном сайте объявил об обмене нападающего Каапо Какко в «Сиэтл» на защитника Уилла Боргена и драфт-пики в 3-м и 6-м раундах 2025 года.

В этом сезоне 23-летний финн сыграл 30 матчей за «Рейнджерс» в регулярном чемпионате и набрал 14 (4+10) очков.

На счету 28-летнего американца 2 (1+1) очка в 33 играх за «Кракен».

Каапо Какко
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 34 21 13 45
2 Вашингтон 31 21 10 44
3 Каролина 31 20 11 41
4 Питтсбург 33 14 19 33
5 Филадельфия 31 14 17 32
6 Рейнджерс 31 15 16 31
7 Айлендерс 33 12 21 31
8 Коламбус 32 12 20 29
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 31 19 12 40
2 Флорида 32 19 13 40
3 Бостон 33 17 16 37
4 Тампа-Бэй 29 17 12 36
5 Оттава 31 16 15 34
6 Детройт 30 12 18 28
7 Монреаль 31 12 19 27
8 Баффало 32 11 21 26
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 33 23 10 47
2 Миннесота 31 20 11 44
3 Даллас 30 19 11 38
4 Колорадо 33 18 15 36
5 Юта 30 14 16 33
6 Сент-Луис 33 15 18 33
7 Чикаго 32 11 21 24
8 Нэшвилл 32 9 23 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 31 20 11 43
2 Лос-Анджелес 31 18 13 40
3 Эдмонтон 31 18 13 38
4 Ванкувер 30 16 14 37
5 Калгари 32 15 17 36
6 Сиэтл 33 15 18 32
7 Сан-Хосе 34 11 23 27
8 Анахайм 29 11 18 26
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