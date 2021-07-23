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«Рейнджерс» обменяли Бучневича в «Сент-Луис»

22:52
Павел Бучневич. Фото ХК «Рейнджерс».
Павел Бучневич. Фото ХК «Рейнджерс».
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«Рейнджерс» обменяли права на нападающего Павла Бучневича в «Сент-Луис», сообщает в Twitter инсайдер Эллиотт Фридман. Взамен клуб из Нью-Йорка получил форварда Сэма Блэя и выбор во втором раунде драфта-2022.

26-летний Бучневич провел самый результативный сезон в карьере: 48 (20+28) очков в 54 матчах. У него подходит к концу контракт, по которому он получал 3,25 миллиона долларов в год. Россиянин получит статус ограниченно свободного агента.

В случае квалификационного предложения его зарплата может вырасти до 4,54 млн, при этом он также вправе обратиться в арбитраж.

Бучневич был выбран «Рейнджерс» на драфте-2013 под общим 75-м номером. Он провел всю карьеру в НХЛ в клубе из Нью-Йорка.

25-летний Блэй имеет еще год по контракту с зарплатой в 1,5 миллиона долларов. В прошлом сезоне он провел 36 матчей и набрал 15 (8+7) баллов.

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Иван Шитик все материалы автора

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