«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча НХЛ

«Нью-Джерси» обыграл «Рейнджерс» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:1.

В составе «Дэвилз» дубль оформил Джек Хьюз, еще по голу забили Йеспер Братт, Доусон Мерсер и Даги Хэмилтон.

Единственную шайбу за «Рейнджерс» забросил Крис Крайдер.

«Нью-Джерси» набрал 36 очков и лидирует на «Востоке», «Рейнджерс» с 27 очками идут 6-ми.