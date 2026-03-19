«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча НХЛ

«Нью-Джерси» выиграл у «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

У хозяев забили Владислав Гавриков, Нико Хишир, Коннор Браун, Тимо Майер, Джек Хьюз и Йеспер Братт. У «Дэвилз» отличились Арсений Грицюк, Мика Зибанежад и Конор Шири.

«Нью-Джерси» с 72 очками в 68 матчах занимает 13-е место в Восточной конференции. «Рейнджерс» идут на последней строчке — 64 очка в 68 играх.

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