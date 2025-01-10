«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча НХЛ

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«Рейнджерс» дома победили «Нью-Джерси» матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2 ОТ.

В составе нью-йоркской команды отличились Адам Фокс, Артемий Панарин и Сэм Кэррик.

За «Дэвилз» шайбы забросили Джек Хьюз и Йеспер Братт.

«Рейнджерс» набрали 30 очков и занимают 13-е место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» идет 3-м с 54 баллами.