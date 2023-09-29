«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: смотреть трансляцию матчf клубов НХЛ (видео)
«Рейнджерс» и «Нью-Джерси» сыграют в выставочном матче НХЛ
«Рейнджерс» и «Нью-Джерси» сыграют в рамках предсезонной серии клубов НХЛ в пятницу, 29 сентября. Матч пройдет в Нью-Йорке на «Мэдисон Сквер Гарден». Начало игры — в 2.00 по московскому времени.
Матч «Рейнджерс» — «Нью-Джерси» можно посмотреть в одной из групп социальной сети «ВКонтакте». Прямой эфир доступен, например, на этой странице или в этом плеере.
За «Рейнджерс» выступают два российских хоккеиста — вратарь Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. В составе «Нью-Джерси» играет защитник Даниил Мисюль.
«Рейнджерс» и «Нью-Джерси» в розыгрыше Кубка Стэнли-2023 встретились друг с другом в первом раунде Восточной конференции. «Дэвилз» победили финалиста конференции-2022 со счетом 4-3.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
11.10
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15.10
16.10
|11.10
|00:30
|
Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
|
Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
|- : -
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