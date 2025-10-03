«Нью-Джерси» переиграл «Рейнджерс», Грицюк набрал одно очко

«Нью-Джерси» выиграл у «Рейнджерс» в предсезонном матче НХЛ — 3:1.

Российский нападающий «Девилз» Арсений Грицюк отметился голевой передачей. Теперь у него 4 (2+2) очка в этой предсезонке.

В другой встрече «Торонто» проиграл «Детройту» — 1:3.

Новый сезон в НХЛ стартует 8 октября 2025 года. В первом матче регулярного чемпионата «Флорида» встретится с «Чикаго».

НХЛ

Предсезонные матчи

«Рейнджерс» — «Нью-Джерси» — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

«Торонто» — «Детройт» — 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)