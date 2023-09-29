«Рейнджерс» проиграли «Нью-Джерси». Шестеркин признан второй звездой

«Рейнджерс» потерпели поражнеие от «Нью-Джерси» в предсезонном матче НХЛ — 2:3. Встреча прошла на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин провел на льду 39 минут 55 секунд и отразил 20 из 21 броска по своим воротам. Его признали второй звездой встречи.

В другой встрече «Питтсбург» выиграл у «Баффало» (3:1). Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин результативными действиями не отметился, как и Виктор Неучев с Никитой Новиковым в составе «Сэйбрз».