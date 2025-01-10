«Рейнджерс» выиграли у «Нью-Джерси», Панарин забил один гол
«Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.
Российский нападающий Артемий Панарин забросил одну шайбу. Всего в этом сезон 33-летний россиянин набрал 44 (17+27) очка в 39 матчах.
Голкипер Игорь Шестеркин отразил 21 из 23 бросков по своим воротам.
«Рейнджерс» набрали 40 очокв в 41 матче и занимают 13-е место в Восточной конференции. «Нью-Джерси» идут на 3-й строчке — 54 очка в 44 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси» — 3:2 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 1:0)
Голы: Фокс — 2 (бол., Трочек), 12:05 — 1:0. Д. Хьюз — 16 (Пеши, Палат), 24:03 — 1:1. Братт — 15 (Д. Хьюз), 28:28 — 1:2. Панарин — 17 (бол., Зибанежад, Фокс), 37:13 — 2:2. Кэррик — 3 (Смит), 62:48 — 3:2.
Вратари: Шестеркин — Маркстрем.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 33 (8+9+13+3) — 23 (11+5+6+1).
Наши: Панарин (20.24/4/0) — -.
10 января. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|41
|27
|14
|58
|2
|Нью-Джерси
|43
|25
|18
|53
|3
|Каролина
|41
|24
|17
|50
|4
|Коламбус
|41
|18
|23
|42
|5
|Питтсбург
|42
|17
|25
|42
|6
|Филадельфия
|41
|17
|24
|39
|7
|Рейнджерс
|40
|18
|22
|38
|8
|Айлендерс
|40
|15
|25
|37
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|42
|27
|15
|56
|2
|Флорида
|42
|25
|17
|52
|3
|Бостон
|43
|20
|23
|45
|4
|Тампа-Бэй
|38
|21
|17
|44
|5
|Оттава
|39
|19
|20
|41
|6
|Монреаль
|40
|19
|21
|41
|7
|Детройт
|40
|18
|22
|40
|8
|Баффало
|41
|15
|26
|35
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|42
|28
|14
|58
|2
|Миннесота
|41
|26
|15
|56
|3
|Даллас
|39
|25
|14
|51
|4
|Колорадо
|42
|25
|17
|51
|5
|Сент-Луис
|42
|19
|23
|42
|6
|Юта
|40
|17
|23
|41
|7
|Нэшвилл
|41
|13
|28
|33
|8
|Чикаго
|41
|14
|27
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|40
|28
|12
|59
|2
|Эдмонтон
|40
|25
|15
|53
|3
|Лос-Анджелес
|38
|23
|15
|51
|4
|Ванкувер
|40
|18
|22
|46
|5
|Калгари
|40
|19
|21
|45
|6
|Анахайм
|40
|17
|23
|39
|7
|Сиэтл
|41
|17
|24
|37
|8
|Сан-Хосе
|43
|13
|30
|32
|10.01
|03:00
|
Филадельфия – Даллас
|1 : 4
|10.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Бостон
|- : -
|10.01
|03:00
|
Питтсбург – Эдмонтон
|- : -
|10.01
|03:00
|
Оттава – Баффало
|0 : 4
|10.01
|03:00
|
Рейнджерс – Нью-Джерси
|3 : 2 ОТ
|10.01
|03:00
|
Коламбус – Сиэтл
|6 : 2
|10.01
|03:30
|
Каролина – Торонто
|- : -
|10.01
|04:00
|
Сент-Луис – Анахайм
|- : -
|10.01
|04:00
|
Миннесота – Колорадо
|- : -
|10.01
|06:00
|
Вегас – Айлендерс
|- : -