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Сегодня, 05:39

«Рейнджерс» выиграли у «Нью-Джерси», Панарин забил один гол

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

Российский нападающий Артемий Панарин забросил одну шайбу. Всего в этом сезон 33-летний россиянин набрал 44 (17+27) очка в 39 матчах.

Голкипер Игорь Шестеркин отразил 21 из 23 бросков по своим воротам.

«Рейнджерс» набрали 40 очокв в 41 матче и занимают 13-е место в Восточной конференции. «Нью-Джерси» идут на 3-й строчке — 54 очка в 44 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Нью-Джерси» — 3:2 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Фокс — 2 (бол., Трочек), 12:05 — 1:0. Д. Хьюз — 16 (Пеши, Палат), 24:03 — 1:1. Братт — 15 (Д. Хьюз), 28:28 — 1:2. Панарин — 17 (бол., Зибанежад, Фокс), 37:13 — 2:2. Кэррик — 3 (Смит), 62:48 — 3:2.

Вратари: Шестеркин — Маркстрем.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 33 (8+9+13+3) — 23 (11+5+6+1).

Наши: Панарин (20.24/4/0) — -.

10 января. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 41 27 14 58
2 Нью-Джерси 43 25 18 53
3 Каролина 41 24 17 50
4 Коламбус 41 18 23 42
5 Питтсбург 42 17 25 42
6 Филадельфия 41 17 24 39
7 Рейнджерс 40 18 22 38
8 Айлендерс 40 15 25 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 42 27 15 56
2 Флорида 42 25 17 52
3 Бостон 43 20 23 45
4 Тампа-Бэй 38 21 17 44
5 Оттава 39 19 20 41
6 Монреаль 40 19 21 41
7 Детройт 40 18 22 40
8 Баффало 41 15 26 35
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 42 28 14 58
2 Миннесота 41 26 15 56
3 Даллас 39 25 14 51
4 Колорадо 42 25 17 51
5 Сент-Луис 42 19 23 42
6 Юта 40 17 23 41
7 Нэшвилл 41 13 28 33
8 Чикаго 41 14 27 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 40 28 12 59
2 Эдмонтон 40 25 15 53
3 Лос-Анджелес 38 23 15 51
4 Ванкувер 40 18 22 46
5 Калгари 40 19 21 45
6 Анахайм 40 17 23 39
7 Сиэтл 41 17 24 37
8 Сан-Хосе 43 13 30 32
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Филадельфия – Даллас
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Тампа-Бэй – Бостон
 - : -
10.01 03:00
Питтсбург – Эдмонтон
 - : -
10.01 03:00
Оттава – Баффало
 0 : 4
10.01 03:00
Рейнджерс – Нью-Джерси
 3 : 2 ОТ
10.01 03:00
Коламбус – Сиэтл
 6 : 2
10.01 03:30
Каролина – Торонто
 - : -
10.01 04:00
Сент-Луис – Анахайм
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