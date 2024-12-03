«Нью-Джерси» победил «Рейнджерс», Панарин сделал голевую передачу

«Нью-Джерси» на выезде переиграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

За «Дэвилз» дублем отметился Джек Хьюз, еще по шайбе забросили Йеспер Братт, Доусон Мерсер и Даги Хэмилтон.

Автором единственного гола «Рейнджерс» стал Крис Крайдер. Нападающий команды Артемий Панарин отдал результативную передачу.

За 25 встреч в текущем сезоне 33-летний россиянин набрал 30 (13+17) очков.

«Нью-Джерси» с 36 очками за 28 игр лидирует в Восточной конференции, «Рейнджерс» набрали 27 очков в 24 матчах и идут 6-ми.