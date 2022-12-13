«Рейнджерс» в овертайме обыграли «Нью-Джерси», у Панарина результативный пас
«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли в овертайме «Нью-Джерси» со счетом 4:3.
В составе команды из Нью-Йорка отличились Крис Крайдер, Винсент Трошек, Каапо Какко и Филипп Хитил с передачи Артемия Панарина, вратарь Игорь Шестеркин отразил 26 бросков. У «Дэвилз» шайбы забросили Йонас Зигенталер, Доусон Мерсер и Джек Хьюз, который также не реализовал буллит.
После этого матча «Рейнджерс» с 35 очками занимают седьмое место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 44 очками — на второй строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси» — 4:3 ОТ (1:2, 2:1, 0:0, 1:0)
Голы: Хишир — 13 (Зигенталер), 3:05 — 0:1. Мерсер — 8, 4:46 — 0:2. Крайдер — 14 (Трочек, Веси), 18:25 — 1:2. Хьюз — 15 (Мерсер, Хэмилтон), 31:05 — 1:3. Трочек — 10 (бол., Фокс, Зибанежад), 33:58 — 2:3. Какко — 6 (Миллер, Хытил), 34:05 — 3:3. Хытил — 6 (Панарин, Миллер), 62:15 — 4:3.
Нереализованный буллит: Хьюз (Нью-Джерси), 32:50.
Вратари: Шестеркин — Ванечек.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 23 (7+11+4+1) — 29 (6+13+9+1).
Наши: Панарин (19.47/1/0) — -.
13 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|28
|21
|7
|44
|2
|Питтсбург
|29
|17
|12
|38
|3
|Каролина
|27
|15
|12
|36
|4
|Рейнджерс
|30
|15
|15
|35
|5
|Айлендерс
|29
|17
|12
|34
|6
|Вашингтон
|30
|14
|16
|32
|7
|Филадельфия
|29
|9
|20
|25
|8
|Коламбус
|27
|10
|17
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|27
|22
|5
|45
|2
|Торонто
|29
|18
|11
|42
|3
|Тампа-Бэй
|27
|17
|10
|35
|4
|Детройт
|27
|13
|14
|32
|5
|Монреаль
|28
|14
|14
|30
|6
|Флорида
|29
|13
|16
|30
|7
|Оттава
|28
|12
|16
|26
|8
|Баффало
|28
|12
|16
|26
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|27
|18
|9
|37
|2
|Даллас
|29
|16
|13
|37
|3
|Миннесота
|28
|15
|13
|32
|4
|Колорадо
|26
|14
|12
|30
|5
|Нэшвилл
|26
|12
|14
|27
|6
|Сент-Луис
|29
|13
|16
|27
|7
|Аризона
|26
|9
|17
|22
|8
|Чикаго
|26
|7
|19
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|30
|20
|10
|41
|2
|Сиэтл
|27
|16
|11
|35
|3
|Лос-Анджелес
|31
|15
|16
|35
|4
|Эдмонтон
|29
|16
|13
|32
|5
|Калгари
|29
|13
|16
|31
|6
|Ванкувер
|28
|12
|16
|27
|7
|Сан-Хосе
|30
|9
|21
|23
|8
|Анахайм
|29
|7
|22
|17
|13.12
|03:00
|
Монреаль – Калгари
|2 : 1 Б
|13.12
|03:00
|
Питтсбург – Даллас
|2 : 1
|13.12
|03:00
|
Рейнджерс – Нью-Джерси
|4 : 3 ОТ
|13.12
|03:30
|
Оттава – Анахайм
|3 : 0
|13.12
|04:00
|
Миннесота – Эдмонтон
|2 : 1
|13.12
|04:00
|
Сент-Луис – Нэшвилл
|1 : 0 ОТ
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|29
|55
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|29
|46
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|29
|42
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|29
|25
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|29
|23
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|28
|21
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|19
|1.77
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|10
|1.87
|
|
Кевин Ланкинен
Нэшвилл
|7
|2.12