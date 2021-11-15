«Рейнджерс» в серии буллитов победил «Нью-Джерси»
06:03
«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграли «Нью-Джерси» со счетом 4:3.
Победный буллит реализовал Крис Крайдер. Вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 24 броска, форвард Артемий Панарин завершил встречу с показателем полезности «+1».
После этого матча «Рейнджерс» с 21 очком занимает четвертое место в Восточной конференции , «Нью-Джерси» с 17 очками — на восьмой строчке.
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