«Рейнджерс» в серии буллитов победил «Нью-Джерси»

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграли «Нью-Джерси» со счетом 4:3.

Победный буллит реализовал Крис Крайдер. Вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 24 броска, форвард Артемий Панарин завершил встречу с показателем полезности «+1».

После этого матча «Рейнджерс» с 21 очком занимает четвертое место в Восточной конференции , «Нью-Джерси» с 17 очками — на восьмой строчке.