«Рейнджерс» уступили «Нью-Джерси», у Панарина гол

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступили «Нью-Джерси» со счетом 3:5.

В составе команды из Нью-Йорка отличились Артемий Панарин, Мика Зибанежад и Винсент Трошек, вратарь Игорь Шестеркин отразил 33 броска. У «Дэвилз» дубль оформил Егор Шарангович, еще по шайбе забросили Томаш Татар, Джек Хьюз и Майкл Маклауд.

После этого матча «Рейнджерс» с 24 очками занимают занимают девятое место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 38 очками — на первой строчке.