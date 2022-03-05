«Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси». Шестеркин сделал 32 сэйва

«Рейнджерс» переиграли «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. Команда одержала вторую победу подряд.

Российский голкипер победителей Игорь Шестеркин отразил 32 из 33 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой встречи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Нью-Джерси» — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Зибанежад — 21 (Труба, Крайдер), 11:11 — 1:0. Хишир — 16 (Юнссон), 13:56 — 1:1. Хытил — 6 (Линдгрен), 28:57 — 2:1. Крайдер — 36 (Зибанежад, Фокс), 51:23 — 3:1.

Вратари: Шестеркин — Доус (59:18).

Штраф: 13 — 13.

Броски: 32 (16+5+11) — 33 (12+9+12).

Наши: Панарин (20.52/1/0) — -.

5 марта. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.