«Рейнджерс» проиграли «Нью-Джерси», Бучневич забросил шайбу

«Рейнджерс» потерпели четвертое подряд поражение в регулярном чемпионате НХЛ. Команда из Нью-Йорка сегодня проиграла «Нью-Джерси» (2:5).

Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич отметился одной заброшенной шайбой. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 32 из 36 бросков по своим воротам.

В концовке встречи российский нападающий «Дэвилз» Михаил Мальцев записал на свой счет гол, поразив пустые ворота. Это его первая шайба в НХЛ.

«Нью-Джерси» занимает 6-е место в Восточном дивизионе, а «Рейнджерс» — 7-е.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Нью-Джерси» — 2:5 (0:0, 2:2, 0:3)

Голы: Заха — 3 (бол., Сиверсон, Куокканен), 27:37 — 0:1. Блэкуэлл — 2 (Хауден), 31:32 — 1:1. Батчер — 1 (Меркли, Куокканен), 37:14 — 1:2. Бучневич — 4 (Крайдер, Труба), 39:27 — 2:2. Шарангович — 2 (Суббан, Братт), 50:43 — 2:3. Меркли — 1 (Куокканен), 54:09 — 2:4. Мальцев — 1 (п.в., Палмиери), 59:39 — 2:5.

Вратари: Шестеркин (57:01 — 59:39) — Блэквуд.

Штраф: 9 — 5.

Броски: 39 (9+16+14) — 37 (16+9+12).

Наши: Бучневич (19.08/3/-1) — Мальцев (13.41/5/+2).

17 февраля. Нью-Йорк. Madison Square Garden.