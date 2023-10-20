«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Нэшвиллу» со счетом 1:4.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе проигравшей команды результативной передачей отметился российский нападающий Артемий Панарин. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 14 из 18 бросков и был заменен после четвертого гола.

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