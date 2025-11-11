«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: видеообзор матча

«Рейнджерс» дома победили «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

«Предаторз» потерпели пятое поражение подряд. Они занимают 14-е место в таблице Западной конференции (14 очков после 18 матчей). «Рейнджерс» (18 очков после 17 игр) идут на 11-м месте.