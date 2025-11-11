Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

11 ноября, 05:41

«Рейнджерс» победили «Нэшвилл», Гавриков забил гол, у Панарина — дубль

Павел Лопатко

«Рейнджерс» победили «Нэшвилл» в домашнем матча регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

У гостей голы на счету Мики Зибанежада, Алексиса Лафренье, Уилла Куилля, российского защитника Владислава Гаврикова и его соотечественника — нападающего Артемия Панарина (дубль). Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 27 бросков в створ из 30.

В сезоне-2025/26 на счету 34-летнего Панарина 12 (5+7) очков в 17 матчах, у 29-летнего Гаврикова — 5 (2+3) очков в 17 играх.

За «Нэшвилл» три гола забил Мэттью Вуд.

«Предаторз» потерпели пятое поражение подряд. Они занимают 14-е место в таблице Западной конференции (14 очков после 18 матчей). «Рейнджерс» (18 очков после 17 игр) идут на 11-м месте.

НХЛ. Регулярный чемпионат
11 ноября, 03:00. Madison Square Garden (Нью-Йорк)
Рейнджерс
Нэшвилл

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Артемий Панарин
Владислав Гавриков
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Нэшвилл Предаторз
Читайте также
Шойгу заявил о длительности нормализации отношений между Россией и Японией
Блогер Катрич рассказала о сравнении с Холанном
Гретцки пошутил про обещание купить машину Овечкину
Стал лысым на удачу, отказал в скидке по новому контракту и может не договориться с «Рейнджерс». Что происходит с Артемием Панариным
Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Амурской области
Трамп подпишет законопроект о завершении шатдауна утром в четверг
Популярное видео
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Гонка бомбардиров НХЛ: Кучеров и Капризов против Макдэвида и Маккиннона
Лучшие бомбардиры НХЛ на 12 ноября: Маккиннон лидирует, Рантанен вошел в топ-10
«Приятно, что болельщики перестали свистеть». «Рейнджерс» с Панариным прервали провальную серию в Нью-Йорке
Лучшие снайперы НХЛ на 11 ноября: Маккиннон опережает Хорвата и Кофилда на два гола
Лучшие бомбардиры НХЛ на 11 ноября: Макдэвид поднялся в топ-5
Панарин признан третьей звездой матча «Рейнджерс» — «Нэшвилл»
Панарин оформил дубль в матче «Рейнджерс» — «Нэшвилл»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • maxcds

    :face_with_hand_over_mouth:

    11.11.2025

  • VeryOldLazy

    :wink:

    11.11.2025

  • Андрей Андрей

    Пашка еще видел когда Чапай с Петькой в шашки играли, он просто не разобрался с какой стороны доски белые,в гостях или дома?

    11.11.2025

  • Gennady Aviasyutkin

    Народ, вот вам совет. Не верьте каналам, группам, что продают прогнозы. Есть старый и проверенный сервис. С ними играют многие. 13 лет на рынке. В любом поиске ищите его по фразе: «бронзовый прогноз». МАТЧ ТВ о них говорит.

    11.11.2025

  • Андрей Андрей

    Раскочегарится,я не пойму почему у него провал,что там такое происходило что он так тормознул.

    11.11.2025

  • maxcds

    ©?

    11.11.2025

  • ValeraK

    Ну шотландцы дают!)

    11.11.2025

  • True Timati

    По-тихоньку приходят в себя мусора. Еще в прошлом матче с Айлендерс смотрелись неплохо, даром, что там Сорокин поймал кураж и не позволил забить, хотя и моменты, и комбинации, и игра были. Но это все еще не команда-претендент даже на финал Востока. Слабый и возрастной ростер. Вот через пару лет приедет к ним Макдэвид (кто-то реально думает, что он останется в Альберте?), вот тогда и пошумят. Макдэвид может стать новым Мессье для Рейнджерс

    11.11.2025

  • Адекватный спартач

    Забавно. Вуда даже третьей звездой не признали. А Хлеб начинает зарабатывать на новый хлеб.

    11.11.2025

  • Apei

    уже закрылось, а с учётом его выступлений в ПО никогда не было

    11.11.2025

  • Apei

    Очередной всплеск у панарина? В этом сезоне на свою зарплату играют только капризов и Малкин (вратарей не берём)

    11.11.2025

  • Викторыч из ЕКБ

    в домашнем матче за гостей забивали:rolling_eyes:

    11.11.2025

  • VeryOldLazy

    Годится. Хотяя... беззубые саблезубые...

    11.11.2025

  • Оскара Тому Харди

    Шутя шутя, а Артемию то уже 34 годика...и окошко чемпионских возможностей потихоньку закрывается..

    11.11.2025

    • «Вегас» — «Флорида»: онлайн-трансляция матча НХЛ

    Панарин признан третьей звездой матча «Рейнджерс» — «Нэшвилл»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Нью-Джерси 16 11 5 23
    2 Каролина 16 11 5 22
    3 Питтсбург 17 9 8 21
    4 Рейнджерс 18 9 9 20
    5 Филадельфия 15 8 7 18
    6 Айлендерс 16 8 8 18
    7 Вашингтон 16 8 8 17
    8 Коламбус 16 8 8 17
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Монреаль 16 10 6 22
    2 Бостон 18 11 7 22
    3 Оттава 17 8 9 20
    4 Тампа-Бэй 16 8 8 18
    5 Детройт 16 9 7 18
    6 Флорида 16 8 8 17
    7 Торонто 17 8 9 17
    8 Баффало 15 5 10 14
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 17 11 6 27
    2 Даллас 17 10 7 23
    3 Виннипег 16 10 6 20
    4 Чикаго 16 8 8 19
    5 Юта 16 9 7 18
    6 Миннесота 18 7 11 18
    7 Сент-Луис 17 6 11 15
    8 Нэшвилл 18 5 13 14
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 16 11 5 23
    2 Лос-Анджелес 17 8 9 20
    3 Сиэтл 16 7 9 19
    4 Сан-Хосе 17 8 9 19
    5 Вегас 15 7 8 18
    6 Эдмонтон 17 7 10 18
    7 Ванкувер 18 8 10 17
    8 Калгари 18 4 14 10
    Результаты / календарь
    3.11
    4.11
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    13.11 03:00 Тампа-Бэй – Рейнджерс 3 : 7
    13.11 03:30 Филадельфия – Эдмонтон - : -
    13.11 05:00 Юта – Баффало - : -
    13.11 05:30 Чикаго – Нью-Джерси - : -
    Все результаты / календарь

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости