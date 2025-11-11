«Рейнджерс» победили «Нэшвилл», Гавриков забил гол, у Панарина — дубль

«Рейнджерс» победили «Нэшвилл» в домашнем матча регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

У гостей голы на счету Мики Зибанежада, Алексиса Лафренье, Уилла Куилля, российского защитника Владислава Гаврикова и его соотечественника — нападающего Артемия Панарина (дубль). Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 27 бросков в створ из 30.

В сезоне-2025/26 на счету 34-летнего Панарина 12 (5+7) очков в 17 матчах, у 29-летнего Гаврикова — 5 (2+3) очков в 17 играх.

За «Нэшвилл» три гола забил Мэттью Вуд.

«Предаторз» потерпели пятое поражение подряд. Они занимают 14-е место в таблице Западной конференции (14 очков после 18 матчей). «Рейнджерс» (18 очков после 17 игр) идут на 11-м месте.