«Рейнджерс» разгромили «Нэшвилл», у Панарина три очка

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Нэшвилл» со счетом 7:0.

4 (2+2) очка набрал Киандре Миллер, 3 (1+2) очка у Артемия Панарина, еще по голу забили Филип Хитил, Мика Зибанежад, Тайлер Мотт и Крис Крайдер, вратарь Ярослав Галак отметился результативной передачей.

После этого матча «Рейнджерс» с 92 очками занимают пятое место в Восточной конференции, «Нэшвилл» с 76 очками — на 10-й строчке «Запада».