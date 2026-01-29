«Рейнджерс» не включили Панарина в заявку на матч с «Айлендерс». Он может больше не сыграть за команду

«Рейнджерс» не включили российского нападающего Артемия Панарина в заявку на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс».

По информации AP, в клубе не хотят рисковать здоровьем игрока, так как желают обменять его до дедлайна обменов (6 марта). 34-летний россиянин не будет играть ни в одном матче «Рейнджерс» до паузы на Олимпийские игры-2026. Таким образом, вполне возможно, что матч против «Бостона» (4:3) был для него последним за «Рейнджерс».

Зарплата Панарина составляет 11,6 миллиона долларов, и в контракте есть пункт о запрете на обмен, который позволяет ему контролировать, где продолжить карьеру.

Он был лучшим бомбардиром «Рейнджерс» каждый сезон с момента подписания контракта на 81,5 миллиона долларов в 2019 году. В этом сезоне забил 19 голов и сделал 38 результативных передач в 52 играх.