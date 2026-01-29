«Рейнджерс» не включили Панарина в заявку на матч с «Айлендерс». Он может больше не сыграть за команду
«Рейнджерс» не включили российского нападающего Артемия Панарина в заявку на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс».
По информации AP, в клубе не хотят рисковать здоровьем игрока, так как желают обменять его до дедлайна обменов (6 марта). 34-летний россиянин не будет играть ни в одном матче «Рейнджерс» до паузы на Олимпийские игры-2026. Таким образом, вполне возможно, что матч против «Бостона» (4:3) был для него последним за «Рейнджерс».
Зарплата Панарина составляет 11,6 миллиона долларов, и в контракте есть пункт о запрете на обмен, который позволяет ему контролировать, где продолжить карьеру.
Он был лучшим бомбардиром «Рейнджерс» каждый сезон с момента подписания контракта на 81,5 миллиона долларов в 2019 году. В этом сезоне забил 19 голов и сделал 38 результативных передач в 52 играх.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|30.09
|00:00
|Каролина – Флорида
|- : -
|30.09
|02:00
|Торонто – Монреаль
|- : -
|30.09
|03:00
|Бостон – Рейнджерс
|- : -
|30.09
|05:00
|Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
|30.09
|05:30
|Вегас – Чикаго
|- : -