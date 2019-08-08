"Рейнджерс" не разрешили "Миннесоте" вести переговоры с Друри

​"Миннесота" рассматривала Криса Друри в качестве возможного нового генерального менеджера клуба. Однако "Рейнджерс" не разрешили "Уайлд" провести переговоры с 42-летним функционером, сообщает ESPN.

Пост генменеджера "Миннесоты" оказался вакантным после увольнения этим летом Пола Фентона.

Друри стал директором по развитию игроков в "Рейнджерс" в 2015 году, а год спустя был назначен ассистентом генменеджера. В 2017 году его хотели пригласить в "Баффало", но тогда клуб из Нью-Йорка также ответил отказом.