«Рейнджерс» не будут менять Георгиева до дедлайна

«Рейнджерс» готовы обменять голкипера Александра Георгиева. Но клуб намерен совершить сделку в дедлайн, сообщает журналист Артур Стэйпл.

Ранее агент Александра Георгиева Майк Лиут опроверг информацию, что российский вратарь требовал обмена.

Контракт Георгиева истекает следующим летом, он будет находиться в качестве ограниченно свободного агента. Зарплата игрока составляет 2,4 миллиона долларов.

В это сезоне 25-летний голкипер провел в регулярном чемпионате 13 матчей.