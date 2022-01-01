«Рейнджерс» не будут менять Георгиева до дедлайна
18:19
«Рейнджерс» готовы обменять голкипера Александра Георгиева. Но клуб намерен совершить сделку в дедлайн, сообщает журналист Артур Стэйпл.
Ранее агент Александра Георгиева Майк Лиут опроверг информацию, что российский вратарь требовал обмена.
Контракт Георгиева истекает следующим летом, он будет находиться в качестве ограниченно свободного агента. Зарплата игрока составляет 2,4 миллиона долларов.
В это сезоне 25-летний голкипер провел в регулярном чемпионате 13 матчей.
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