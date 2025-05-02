«Рейнджерс» назначили Салливана на пост главного тренера

«Рейнджерс» объявили о назначении Майка Салливана на должность главного тренера.

57-летний американский специалист сменил Питера Лавиолетта, который был отправлен в отставку 19 апреля.

Салливан 28 апреля покинул аналогичный пост в «Питтсбурге», который возглавлял с 2015 года. За это время он выиграл с командой два Кубка Стэнли подряд — в сезонах-2015/16 и 2016/17. Также он является тренером-рекордсменом клуба по количеству побед — 409.

Салливан ранее уже работал в «Рейнджерс» в качестве помощника тренера с 2009 по 2013 год.