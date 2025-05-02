Хоккей
2 мая, 16:16

«Рейнджерс» назначили Салливана на пост главного тренера

Руслан Минаев
Тренер по хоккею Майк Салливан
Майк Салливан.
Фото Getty Images

«Рейнджерс» объявили о назначении Майка Салливана на должность главного тренера.

57-летний американский специалист сменил Питера Лавиолетта, который был отправлен в отставку 19 апреля.

Салливан 28 апреля покинул аналогичный пост в «Питтсбурге», который возглавлял с 2015 года. За это время он выиграл с командой два Кубка Стэнли подряд — в сезонах-2015/16 и 2016/17. Также он является тренером-рекордсменом клуба по количеству побед — 409.

Салливан ранее уже работал в «Рейнджерс» в качестве помощника тренера с 2009 по 2013 год.

Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Майк Салливан
Популярное видео
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • XuTMAH

    Кстати я так и думал что его, они хотели с ним работать еще пару-тройку лет назад

    05.05.2025

  • Archon

    Странный "финт ушами"... Стариков,конечно, нужно уважать..Но не в ущерб команде.

    04.05.2025

  • adamantane'

    Блин, а я ведь сначала "пенсионерской" прочитал как "пионерской" :smiley::face_with_hand_over_mouth:.

    03.05.2025

  • adamantane'

    Обоим - и клубу, и тренеру - нужна перезагрузка. Может, от этого симбиоза что и выйдет.

    03.05.2025

  • adamantane'

    Ну, что делать, если в ходе плей-офф пошёл сильный тренеропад за рез-ты в регулярке :relieved:.

    03.05.2025

  • _Mike N_

    чем повезло ? Он в Нью Йорке под присмотром, так как устроил тестя помощником тренера. А теперь вот отдыхает от жены и тестя - пока те отдыхвют дома в Латвии, Артемий поехал проведать родных в России.

    02.05.2025

  • _Mike N_

    А почему Салливан, а не Рома Ротенберг ! Только Рома Ротенберг может спасти Нью Йорк !

    02.05.2025

  • Ингемар Карлссон

    На ум сразу приходят загнивающие в Миннесоте Кирилл Капризов, Тэйдж Томпсон из Баффало.Оба достаточно молоды. Ну а из совсем молодых, горько смотреть как мучается в Сан-Хосе Маклин Селебрини, он отыграл год из трехлетнего контракта новичка. Ну и второму ,итальянцу" Адаму Фантилли нечего делать в Коламбусе(у него ещ? год контракта новичка) Ну и конечно вспомнил однофамильца Лео из Анахайма (остался год по контракту новичка) .В итоге у Кирилла остался год контракта, У Адама и Лео-тоже год, у Маклина-2. С Томпсоном сложнее, у него контракт ещ? на 4 года. При наличии желания и освобождению платежки от дорогостоящих контрактов ветеранов(Зибанежада и Краудера-это уже плюс 15 млн.) можно взять кого-то из вышеперечисленных игроков( даже Томпсона). А если подумать, то круг игроков будет шире, я сюда не включал мелкого паренька из Чикаго, вокруг которого там собирались строить команду. Что касается Рейнджерс,как только появятся свободные деньги в команде,появятся и новые сильные игроки.

    02.05.2025

  • igogohruhru

    Иногда надо рисковать Вон вашингтон нанял тренером ноунейма- и вот вам результат!

    02.05.2025

  • ГлавПатриот

    Летанг возможно даст самоотвод по болезни. Малкин не так дорого стоит, да и последний сезон остался. Потолок растет. Есть место для манёвров. Вот то что М.Петерссона отдали, это жаль.

    02.05.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    а че не Кенневиля?))) у него аж три кубка)))

    02.05.2025

  • Ингемар Карлссон

    А если серь?зно, то игра Пингвинов стала хуже после того, как уш?л Цветочек" (трехкратный обладатель КС).Жаль, прекрасный вратарь, его очень любили в Питтсбурге, даже после того, как он стал играть за Вегас, когда он приезжал в Питтсбург, на экране показывали его ролики с игрой и кубками, и Марк-Андре всегда чуть ли не плакал и был благодарен за теплый прием,за то, что его так уважают и подчеркивал,что это его лучшие годы и он никогда не забудет Питтсбург, говорил спасибо бывшим партн?рам и болельщикам ПП. Пожертвовав собой, отменив пункт в контракте о невозможности обмена, разгрузив платежку ПП, Фл?ри попал в Вегас, получив за игру там Везину. А Питтсбург сделав ставку на Мюррея, в итоге отдал его в Оттаву, потом была АХЛ, 3-4 вратарь в Торонто, а ведь ему всего 30 лет. Надо было удерживать МАФа всеми силами, ну, а то, что сейчас в воротах Пингвинов-это вратари в лучшем случае уровня АХЛ.

    02.05.2025

  • Ингемар Карлссон

    Про Рейнджерс. Состав омолаживается. Осталось убрать Зибанежада, Краудера,Кэррика (напомню, нап. 33 года, 80 игр, 20 очков, Бродзинского(нап.51 игра, 19 очков, вр. Куика(38 лет) защитника непонятно зачем взятого из Питтсбурга(если не ошибаюсь Руведела, 34 года, сыграл за 2 сезона 10 матчей в Рейнджерс). Вот и сьэкономленные деньги на трансферы,3-4 молодых, сильных игрока в состав, а Салливан игру поставит, Вот и закончена перестройка в Рейнджерс.P.S.Юрий Солдатенков, а Вы хорошо разбираетесь в НХЛ. Я уже староват, поправляйте, если где не так написал. Спасибо.

    02.05.2025

  • VeryOldLazy

    :grin::grin::grin:

    02.05.2025

  • VeryOldLazy

    Поддержу, но шёпотом)

    02.05.2025

  • Юрий

    Неее. Токкета и смотрим ПП бьющихся и бьющих, Кросби хитует, Малкин дерется, Летанг как Задоров бьет, бьет и бьет Карлссона)

    02.05.2025

  • Archon

    Чё это "Не надо"?? Хошь заору на весь свет "Фёдоров, вернись!!!!"?

    02.05.2025

  • VeryOldLazy

    Не надо о грустном...

    02.05.2025

  • Archon

    Хрень это собачья! Как Воробьёв в ЦСКА! ..

    02.05.2025

  • VeryOldLazy

    Там ещё кого то приподсняли, может посложней рокировка будет)

    02.05.2025

  • Юрий

    Дубас их не подписывал. Малкина и Летанга продлевал Хекстолл, Карлссона выменяли, здесь вопросы... Но "гению" нужен был громкий обмен, его осуществили. Разменной монетой пока выглядит Салливан, Кайл будет летом работать.... Но как? Малкин, Летанг, Карлсонн получают деньги, выкуп не поймут, воатаря надо, но их в стстеме 4. Обмены были, боттом набрали молодой, дальше смотрим

    02.05.2025

  • VeryOldLazy

    Я так понимаю, шо Лави ... теперича пингвином будет?

    02.05.2025

  • hant64

    Просто интересно, что из этого получится. И да, ждём Лавиолетта в Питтсбурге?:grin:

    02.05.2025

  • Archon

    В хаххее зряпляты меньше, а "особенный" = он жадный!)) Впрочем в связи с "успехами" "Фенербахче" - пора ему валить оттедова))

    02.05.2025

  • VeryOldLazy

    Нуачо... может и потянет)

    02.05.2025

  • Юрий

    Потлок зарплат появился после сезона 04-05

    02.05.2025

  • Archon

    Моуриньо надо взять в Хаххей))) Он скоро будет свободен от Турции))

    02.05.2025

  • VeryOldLazy

    И всё бы так... но, сильные! молодые! звёзды! ... даже и вспомню навскидку...

    02.05.2025

  • Archon

    Ну вот вы сами и подтверждаете! В 1994-95 - потолка не было, в1999-2000 и 2002-2003 - уже был.. И что??? Разве "Рейнджерс" денег не хватало?

    02.05.2025

  • Юрий

    три/четыре на вход тяжело, есть Шестеркин, есть еще год Панарина, у Лафренье со следующего 7+ млн, там что-то с обменами думать придется

    02.05.2025

  • Ингемар Карлссон

    И ещ? про ПП. Надо же так развалить Кайлу Дубасу команду, что нет ни одного нормального вратаря, защитника, переподписываются на большие контракты ветераны(Малкин, Летанг, однофамилец Эрик, лучшие годы,которых уже прошли) . Один Сид только играет на такую сумму, ну и Ракелль неплох. Я про то, что если в Нью-Йорке видят, что происходит в Питтсбурге ,и не пойдут по этому пути, помогут Майку, то успех будет. А то, что деньги в NYR есть, да и сам город манит-это факт. Главное менеджменту сработать грамотно.

    02.05.2025

  • VeryOldLazy

    Круговорот коучей в природе...

    02.05.2025

  • Юрий

    Каком бюджете? Вроде потолок уже как 20 лет.... Ну и Дьяволы брали кубки до потолка, где связь? Вот когда потолка не было, над НЙР кто только не смеялся с их закупками и не выходом в КС.

    02.05.2025

  • Ингемар Карлссон

    Хорошо если в Нью-Йорке это понимают и помогут Майку строить новую команду, но Зибанежад, Краудер да и ещ? пара-тройка игроков не должны быть в этой команде, а 3-4 сильных (желательно молодых звезд) трансфера на вход очень помогут Салливану.

    02.05.2025

  • Archon

    Ой.прям "пэздетс",что деется.."Шило на мыло"!.. Второй(если не первый) богатейший клуб НХЛ не может себе нормальную команду агентов и тренеров нанять..И даже в плей-офф выйти!! Или это какой-то заговор и отмыв денег.. Динозавры на "Мэдисон-сквер" уже яйца откладывали!!! (Эммерих)))) А эти все никак не сподобятся )) 31 год - и нихуа! Повторюсь при ОХРЕНИТЕЛЬНОМ бюджете! А за это время несчастные бедные соседи "Черти"("Дэвилз")(с бюджетом в 4 раза меньше вашего - ТРИ раза Кубок брали!! Ну и..кто идиот и кто вор??

    02.05.2025

  • Юрий

    ну как пенсионерская.... 22 место в лиге по среднему возрасту. плюс кого-то Зиба-Крайдер не будет в команде на следующий сезон. возможно, Салливана берут под стройку новой команды, с молодыми защитниками, топ-вратарем, ну и ждать громкие подписания, Друри для этого оставили.

    02.05.2025

  • Ингемар Карлссон

    Немного не повезло Салливану, попал из одной,,пенсионерской" команды в другую. Спасибо за 2 Кубка с Питтсбургом. Но, что в Питтсбурге, что в Нью-Йорке требуется молодая, свежая кровь. Удачи тренеру в Рейнджерс, вс? будет зависить от усиления летом, тогда и можно будет рассуждать о шансах команды. А Салливан,помнится был помощником у ГТ NYR. Так, что Нью-Йорк ему знаком. Непонятна политика Дубаса из Penguins, вместо того что-бы омолаживать состав, делать перестройку, покупать сильных молодых игроков, переподписывают 35 летних ветеранов (из которых только Сид играет стабильно хорошо), вместо этого увольняют тренера? Желаю удачи Майку в NYR!

    02.05.2025

  • Vratar13

    Повезло Панаре!

    02.05.2025

  • Адекватный спартач

    Даешь чашку в первый же сезон!:slight_smile:

    02.05.2025

    • Капризов — о вылете «Миннесоты» из Кубка Стэнли: «Не думаю, что «Вегасу» было легко нас выбить»

    Генменеджер «Рейнджерс» Друри: «Салливан привнесет чемпионский уровень в команду»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Нью-Джерси 17 12 5 25
    2 Каролина 16 11 5 22
    3 Питтсбург 17 9 8 21
    4 Айлендерс 17 9 8 20
    5 Рейнджерс 18 9 9 20
    6 Филадельфия 16 8 8 19
    7 Коламбус 17 9 8 19
    8 Вашингтон 17 8 9 17
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Монреаль 17 10 7 22
    2 Оттава 18 9 9 22
    3 Бостон 19 11 8 22
    4 Детройт 17 10 7 20
    5 Флорида 17 9 8 19
    6 Тампа-Бэй 16 8 8 18
    7 Торонто 18 8 10 18
    8 Баффало 17 5 12 14
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 18 12 6 29
    2 Даллас 18 11 7 25
    3 Виннипег 17 10 7 20
    4 Юта 17 10 7 20
    5 Чикаго 17 8 9 20
    6 Миннесота 18 7 11 18
    7 Сент-Луис 17 6 11 15
    8 Нэшвилл 18 5 13 14
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 17 11 6 23
    2 Лос-Анджелес 18 9 9 22
    3 Сиэтл 17 8 9 21
    4 Эдмонтон 19 8 11 20
    5 Вегас 16 7 9 19
    6 Сан-Хосе 18 8 10 19
    7 Ванкувер 18 8 10 17
    8 Калгари 19 5 14 12
    Результаты / календарь
    4.11
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    14.11 03:00 Флорида – Вашингтон 6 : 3
    14.11 03:00 Оттава – Бостон 5 : 3
    14.11 03:00 Торонто – Лос-Анджелес 3 : 4 ОТ
    14.11 03:00 Монреаль – Даллас 0 : 7
    14.11 03:00 Детройт – Анахайм 6 : 3
    14.11 03:30 Коламбус – Эдмонтон 5 : 4
    14.11 05:00 Калгари – Сан-Хосе 2 : 0
    14.11 05:00 Колорадо – Баффало 6 : 3
    14.11 06:00 Сиэтл – Виннипег 5 : 3
    14.11 06:00 Вегас – Айлендерс 3 : 4 ОТ
    14.11 22:00 Нэшвилл – Питтсбург - : -
    Все результаты / календарь

