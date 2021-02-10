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«Рейнджерс» начнут пускать болельщиков на трибуны

10 февраля 2021, 23:53
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«Рейнджерс» начнут пускать на домашние матчи болельщиков, сообщает официальный Twitter клуба 10 февраля.

Правило начнет действовать со встречи регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона», которая состоится 26 февраля.

Нью-йоркский клуб поблагодарил губернатора штата Эндрю Куомо за возможность пускать людей на трибуны «Мэдиссон Сквер Гарден».

Первая игра с болельщиками на арене пройдет 23 февраля в рамках регулярного чемпионата НБА: «Нью-Йорк» примет «Голден Стэйт».

Ранее только три команды НХЛ пускали людей на стадионы: «Даллас», «Флорида» и «Аризона».

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