«Рейнджерс» начнут пускать болельщиков на трибуны

«Рейнджерс» начнут пускать на домашние матчи болельщиков, сообщает официальный Twitter клуба 10 февраля.

Правило начнет действовать со встречи регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона», которая состоится 26 февраля.

Нью-йоркский клуб поблагодарил губернатора штата Эндрю Куомо за возможность пускать людей на трибуны «Мэдиссон Сквер Гарден».

Первая игра с болельщиками на арене пройдет 23 февраля в рамках регулярного чемпионата НБА: «Нью-Йорк» примет «Голден Стэйт».

Ранее только три команды НХЛ пускали людей на стадионы: «Даллас», «Флорида» и «Аризона».