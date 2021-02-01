«Рейнджерс» могут расторгнуть контракт с Деанджело из-за драки с российским игроком

«Рейнджерс» может в одностороннем порядке расторгнуть контракт с защитником Тони Деанджело, информирует NY Post 1 февраля. Хоккеист был помещен на драфт отказов после драки с российским вратарем команды Александром Георгиевым.

Соглашение может быть расторгнуто, если действия Деанджело будут признаны как серьезное нарушение договора. Однако в этом случае хоккеист, а также Ассоциация игроков НХЛ попробуют оспорить такое решение.

Также контракт может быть расторгнут, если игрок лично уведомит клуб о таком желании, а другие команды не захотят его брать с драфта отказов.

Напомним, что конфлик между игроками произошел после поражения в матче с «Питтсбургом» (4:5 ОТ). Инцидент произошел у раздевалки. Деанджело якобы сделал замечание Георгиеву.

В «Рейнджерс» при этом отказываются говорить, что выставление на драфт отказов связано с дракой.

Клуб подписал двухлетний контракт с Деанджело в октябре прошлого года на сумму 9,6 миллиона долларов.

В текущем сезоне НХЛ Деанджело участвовал в 6 матчах, набрав 1 (0+1) очко при показателе полезности «-6». На счету Георгиева — 4 игры при 88,6 процента отраженных бросков.