«Рейнджерс» могут расторгнуть контракт с Деанджело из-за драки с российским игроком
«Рейнджерс» может в одностороннем порядке расторгнуть контракт с защитником Тони Деанджело, информирует NY Post 1 февраля. Хоккеист был помещен на драфт отказов после драки с российским вратарем команды Александром Георгиевым.
Соглашение может быть расторгнуто, если действия Деанджело будут признаны как серьезное нарушение договора. Однако в этом случае хоккеист, а также Ассоциация игроков НХЛ попробуют оспорить такое решение.
Также контракт может быть расторгнут, если игрок лично уведомит клуб о таком желании, а другие команды не захотят его брать с драфта отказов.
Напомним, что конфлик между игроками произошел после поражения в матче с «Питтсбургом» (4:5 ОТ). Инцидент произошел у раздевалки. Деанджело якобы сделал замечание Георгиеву.
В «Рейнджерс» при этом отказываются говорить, что выставление на драфт отказов связано с дракой.
Клуб подписал двухлетний контракт с Деанджело в октябре прошлого года на сумму 9,6 миллиона долларов.
В текущем сезоне НХЛ Деанджело участвовал в 6 матчах, набрав 1 (0+1) очко при показателе полезности «-6». На счету Георгиева — 4 игры при 88,6 процента отраженных бросков.
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