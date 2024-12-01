«Рейнджерс» — «Монреаль»: видеообзор матча НХЛ

Рейнджерс на своем льду переиграли «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3.

В составе нью-йоркской команды шайбы забросили Артемий Панарин, Винсент Трочек, Мика Зибанеджад и Каапо Какко.

За «Канадиенс» отличились Майк Мэтисон, Коул Кофилд и Ник Судзуки.

«Рейнджерс» набрали 27 очков и занимают 6-е место в таблице Восточной конференции. «Монреаль» с 19 очками на последней строчке.