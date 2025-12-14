«Рейнджерс» — «Монреаль»: видеообзор матча НХЛ

«Рейнджерс» дома обыграли «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

У хозяев два гола забил Джей Ти Миллер. На счету Артемия Панарина, реализованный буллит. В сезоне-2025/26 34-летний россиянин набрал 33 (11+22) очка в 33 матчах.

У гостей шайбы забросили Захари Болдюк, Флориан Джекай, Джейк Эванс и Джош Андерсон.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 13 бросков в створ из 17.

«Рейнджерс» одержали вторую победу подряд после трех поражений. Они занимают 11-е место в Восточной конференции с 36 очками после 33 матчей. «Монреаль» (36 очков после 31 игры) идет на 10-й строчке.