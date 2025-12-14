«Рейнджерс» обыграли «Монреаль», Панарин забил гол

«Рейнджерс» победили «Монреаль» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Ноа Лаба, Уилл Куилль, Джей Ти Миллер (дважды) и российский нападающий Артемий Панарин, который реализовал буллит. В сезоне-2025/26 34-летний Панарин в 33 матчах набрал 33 (11+22) очка.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 13 бросков в створ из 17.

У гостей забили Захари Болдюк, Флориан Джекай, Джейк Эванс и Джош Андерсон.

«Рейнджерс» одержали вторую победу подряд после трех поражений. Они занимают 11-е место в Восточной конференции с 36 очками после 33 матчей. «Монреаль» (36 очков после 31 игры) идет на 10-й строчке.