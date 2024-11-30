«Рейнджерс» победили «Монреаль», Панарин набрал два очка

«Рейнджерс» дома победили «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

У хозяев 2 (1+1) очка набрал форвард Артемий Панарин. На счету россиянина в этом сезоне 28 (13+15) очков. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин провел матч на скамейке запасных. У «Канадиес» 2 (1+1) очка набрали Коул Кофилд, Майкл Мэтсон и Ник Судзуки.

«Рейнджерс» прервали серию из пяти поражений подряд и набрали 27 очков — 6-е место в таблице Восточной конференции. «Монреаль» с 19 очками на последней строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Монреаль» — 4:3 (2:1, 1:0, 1:2)

Голы: Панарин — 13 (бол., Фокс, Зибанежад), 9:02 — 1:0. Мэтисон — 2 (Галлахер, Слафковски), 11:47 — 1:1. Трочек — 6 (Лафренье, Линдгрен), 19:56 — 2:1. Зибанежад — 5 (бол., Панарин, Фокс), 37:03 — 3:1. Кофилд — 14 (Сузуки), 44:16 — 3:2. Сузуки — 9 (Мэтисон, Кофилд), 54:07 — 3:3. Какко — 4 (бол., Куилль, Джонс), 59:36 — 4:3.

Вратари: Куик — Монтембо (59:39).

Штраф: 17 — 23.

Броски: 28 (10+12+6) — 28 (7+14+7).

Наши: Панарин (18.40/5/0) — -.

30 ноября. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.