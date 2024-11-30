«Рейнджерс» победили «Монреаль», Панарин набрал два очка
«Рейнджерс» дома победили «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.
У хозяев 2 (1+1) очка набрал форвард Артемий Панарин. На счету россиянина в этом сезоне 28 (13+15) очков. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин провел матч на скамейке запасных. У «Канадиес» 2 (1+1) очка набрали Коул Кофилд, Майкл Мэтсон и Ник Судзуки.
«Рейнджерс» прервали серию из пяти поражений подряд и набрали 27 очков — 6-е место в таблице Восточной конференции. «Монреаль» с 19 очками на последней строчке.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Монреаль» — 4:3 (2:1, 1:0, 1:2)
Голы: Панарин — 13 (бол., Фокс, Зибанежад), 9:02 — 1:0. Мэтисон — 2 (Галлахер, Слафковски), 11:47 — 1:1. Трочек — 6 (Лафренье, Линдгрен), 19:56 — 2:1. Зибанежад — 5 (бол., Панарин, Фокс), 37:03 — 3:1. Кофилд — 14 (Сузуки), 44:16 — 3:2. Сузуки — 9 (Мэтисон, Кофилд), 54:07 — 3:3. Какко — 4 (бол., Куилль, Джонс), 59:36 — 4:3.
Вратари: Куик — Монтембо (59:39).
Штраф: 17 — 23.
Броски: 28 (10+12+6) — 28 (7+14+7).
Наши: Панарин (18.40/5/0) — -.
30 ноября. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|26
|16
|10
|34
|2
|Каролина
|23
|16
|7
|33
|3
|Вашингтон
|23
|16
|7
|33
|4
|Рейнджерс
|23
|13
|10
|27
|5
|Филадельфия
|24
|11
|13
|25
|6
|Коламбус
|22
|10
|12
|23
|7
|Айлендерс
|24
|8
|16
|22
|8
|Питтсбург
|25
|9
|16
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|24
|14
|10
|29
|2
|Торонто
|22
|13
|9
|28
|3
|Тампа-Бэй
|22
|12
|10
|26
|4
|Бостон
|25
|11
|14
|25
|5
|Баффало
|23
|11
|12
|24
|6
|Детройт
|23
|10
|13
|22
|7
|Оттава
|22
|10
|12
|21
|8
|Монреаль
|23
|8
|15
|19
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|24
|18
|6
|36
|2
|Миннесота
|23
|15
|8
|34
|3
|Даллас
|22
|14
|8
|28
|4
|Колорадо
|24
|13
|11
|26
|5
|Сент-Луис
|24
|11
|13
|23
|6
|Юта
|23
|9
|14
|22
|7
|Нэшвилл
|24
|7
|17
|19
|8
|Чикаго
|23
|8
|15
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|24
|15
|9
|33
|2
|Лос-Анджелес
|24
|13
|11
|29
|3
|Калгари
|24
|12
|12
|28
|4
|Ванкувер
|22
|12
|10
|27
|5
|Эдмонтон
|23
|12
|11
|26
|6
|Сиэтл
|24
|11
|13
|23
|7
|Анахайм
|22
|9
|13
|21
|8
|Сан-Хосе
|26
|8
|18
|21
|1.12
|00:15
|
Флорида – Каролина
|- : -
|1.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Торонто
|- : -
|1.12
|03:00
|
Питтсбург – Калгари
|- : -
|1.12
|03:00
|
Сент-Луис – Филадельфия
|- : -
|1.12
|03:00
|
Лос-Анджелес – Оттава
|- : -
|1.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Вашингтон
|- : -
|1.12
|03:30
|
Айлендерс – Баффало
|- : -
|1.12
|04:00
|
Миннесота – Нэшвилл
|- : -
|1.12
|06:00
|
Вегас – Юта
|- : -
|1.12
|06:00
|
Сиэтл – Сан-Хосе
|- : -
|1.12
|06:00
|
Колорадо – Эдмонтон
|- : -
|1.12
|20:30
|
Детройт – Ванкувер
|- : -
|1.12
|23:00
|
Чикаго – Коламбус
|- : -
|1.12
|23:00
|
Бостон – Монреаль
|- : -