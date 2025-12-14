«Рейнджерс» — «Монреаль»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Рейнджерс» и «Монреаль» сыграют в чемпионате НХЛ 14 декабря

«Рейнджерс» и «Монреаль» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в воскресенье, 14 декабря. Игра пройдет на льду арены «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США), стартовое вбрасывание — в 3.00 по московскому времени.

«Рейнджерс» — «Монреаль»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Ключевые события и результат игры «Рейнджерс» — «Монреаль» можно отслеживать в нашем матч-центре.

Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Игры североамериканской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

НХЛ. Регулярный чемпионат

14 декабря, 03:00. Madison Square Garden (Нью-Йорк) Рейнджерс Монреаль

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 «Рейнджерс» провели 32 матча и набрали 34 очка, предыдущим соперником ньюйоркцев был «Чикаго» (0:3). У «Монреаля» — 30 матчей и 35 очков, в пятницу «Канадиенс» обыграли «Питтсбург» (4:2).