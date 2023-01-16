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Сегодня, 03:31

Гол Панарина не спас «Рейнджерс» от поражения в матче с «Монреалем»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports

«Рейнджерс» проиграли «Монреалю» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2.

Единственную шайбу хозяев забросил Артемий Панарин, у гостей отличились Кирби Дак и Коул Кофилд.

Российский голкипер команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отбил 29 бросков из 31 по своим воротам.

«Рейнджерс» занимают шестое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 55 очками в 44 матчах. «Монреаль» идет на 15-й строчке с 39 очками в 44 играх.

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«Рейнджерс» — «Монреаль» — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Дак — 8 (бол., Дворак, Кофилд), 24:54 — 0:1. Панарин — 12 (Хытил, Миллер), 36:03 — 1:1. Кофилд — 26 (Сузуки, Армиа), 48:56 — 1:2.

Вратари: Шестеркин — Монтембо.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 39 (14+12+13) — 31 (10+12+9).

Наши: Кравцов (12.31/1/0), Панарин (20.33/7/0) — Дадонов (14.50/4/0).

16 января. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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1 Каролина 44 27 17 62
2 Нью-Джерси 43 28 15 59
3 Рейнджерс 44 24 20 55
4 Вашингтон 45 23 22 52
5 Айлендерс 44 23 21 49
6 Питтсбург 42 21 21 48
7 Филадельфия 43 18 25 43
8 Коламбус 42 13 29 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 42 33 9 70
2 Торонто 44 26 18 59
3 Тампа-Бэй 41 27 14 55
4 Баффало 41 21 20 44
5 Флорида 44 20 24 44
6 Детройт 41 18 23 43
7 Оттава 42 19 23 41
8 Монреаль 44 18 26 39
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 43 28 15 57
2 Даллас 44 25 19 57
3 Миннесота 42 24 18 52
4 Колорадо 41 21 20 45
5 Сент-Луис 44 21 23 45
6 Нэшвилл 42 19 23 44
7 Аризона 42 13 29 31
8 Чикаго 41 11 30 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 44 28 16 58
2 Сиэтл 42 26 16 56
3 Лос-Анджелес 46 25 21 56
4 Калгари 44 21 23 51
5 Эдмонтон 45 24 21 51
6 Ванкувер 43 18 25 39
7 Сан-Хосе 44 13 31 34
8 Анахайм 43 12 31 28
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21.01
16.01 01:00
Каролина – Ванкувер
 3 : 4 Б
16.01 01:00
Рейнджерс – Монреаль
 1 : 2
16.01 03:00
Виннипег – Аризона
 - : -
16.01 21:00
Баффало – Флорида
 - : -
16.01 21:00
Бостон – Филадельфия
 - : -
16.01 23:00
Колорадо – Детройт
 - : -
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Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 41 62
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Бостон

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Бостон

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