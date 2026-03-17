«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ

«Лос-Анджелес» обыграл на выезде «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У гостей шайбы забросили Дрю Даути, Майки Андерсон, Алекс Лаферрье и Тревор Мур. Артемий Панарин сделал результативный пас. У хозяев гол забил Винс Трочек.

«Рейнджерс» проиграли после четырех побед подряд и с 64 очками занимают 16-е место в таблице Восточной конференции. «Лос-Анджелес» (71 очко) идет на девятом месте.