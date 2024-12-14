«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: смотреть трансляцию матча НХЛ
«Рейнджерс» и «Лос-Анджелес» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 14 декабря
«Рейнджерс» и «Лос-Анджелес» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в субботу, 14 декабря. Матч пройдет на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в в Нью-Йорке (США). Начало встречи — в 21.00 по московскому времени.
Официальных трансляций игры НХЛ в России нет. В прямом эфире игры североамериканской лиги появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».
Следить за ключевыми событиями игры «Рейнджерс» — «Лос-Анджелес» можно в матч-центре сайта «СЭ».
В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Рейнджерс» провели 28 матчей и набрали 31 очко, в предыдущей игре команда Игоря Шестеркина и Артемия Панарина победила «Баффало» (3:2). У «Лос-Анджелес» — 37 очков в 29 играх, предыдущим соперником команды Владислава Гаврикова был «Нью-Джерси» (1:3).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|28
|20
|8
|42
|2
|Нью-Джерси
|32
|19
|13
|41
|3
|Каролина
|29
|18
|11
|37
|4
|Филадельфия
|30
|14
|16
|32
|5
|Рейнджерс
|28
|15
|13
|31
|6
|Айлендерс
|31
|12
|19
|31
|7
|Питтсбург
|31
|13
|18
|30
|8
|Коламбус
|29
|12
|17
|28
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|29
|18
|11
|38
|2
|Флорида
|30
|18
|12
|38
|3
|Бостон
|31
|15
|16
|33
|4
|Тампа-Бэй
|27
|15
|12
|32
|5
|Оттава
|29
|14
|15
|30
|6
|Детройт
|29
|11
|18
|26
|7
|Баффало
|29
|11
|18
|26
|8
|Монреаль
|29
|11
|18
|25
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|31
|21
|10
|43
|2
|Миннесота
|29
|19
|10
|42
|3
|Даллас
|28
|17
|11
|34
|4
|Колорадо
|31
|17
|14
|34
|5
|Юта
|29
|13
|16
|31
|6
|Сент-Луис
|30
|14
|16
|30
|7
|Нэшвилл
|30
|8
|22
|22
|8
|Чикаго
|29
|9
|20
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|29
|19
|10
|41
|2
|Лос-Анджелес
|29
|17
|12
|37
|3
|Эдмонтон
|29
|17
|12
|36
|4
|Ванкувер
|28
|15
|13
|35
|5
|Калгари
|30
|14
|16
|33
|6
|Сиэтл
|31
|15
|16
|32
|7
|Сан-Хосе
|32
|11
|21
|27
|8
|Анахайм
|28
|10
|18
|24
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19.12
|14.12
|03:00
|
Каролина – Оттава
|0 : 3
|14.12
|21:00
|
Рейнджерс – Лос-Анджелес
|- : -
|14.12
|21:00
|
Нью-Джерси – Чикаго
|- : -
|14.12
|22:00
|
Миннесота – Филадельфия
|- : -
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