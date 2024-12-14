Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 23:36

«Рейнджерс» проиграли «Лос-Анджелесу» в НХЛ, Панарин отдал голевую передачу, Шестеркина заменили при счете 0:5

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестеркина (№31) заменили при счете 0:5 в матче против «Лос-Анджелеса».
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Рейнджерс» на домашнем льду уступили «Лос-Анджелесу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:5.

Единственную шайбу хозяев забросил Филип Хытил. Россиянин Артемий Панарин отметился голевой передачей. Голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестеркина во втором периоде заменили при счете 0:5.

У гостей по два очка набрали Алекс Тюркотт (1+1), Адриан Кемпе (1+1), Анже Копитар (0+2), Уоррен Фогеле (1+1) и Куинтон Байфилд (1+1). Еще один голу на счету Филлипа Дано.

«Рейнджерс» (31 очко) занимают девятое место в Восточной конференции НХЛ. «Лос-Анджелес» (39) идет четвертым на «Западе».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес» — 1:5 (0:2, 1:3, 0:0)

Голы: Тюркотт — 3 (Кемпе, Копитар), 7:05 — 0:1. Фогеле — 8 (Байфилд, Жанно), 15:06 — 0:2. Байфилд — 4 (Фогеле, Андерсон), 22:46 — 0:3. Кемпе — 15 (Копитар, Тюркотт), 24:40 — 0:4. Дано — 3 (Кларк, Томас), 25:04 — 0:5. Хытил — 6 (Манчини, Панарин), 32:17 — 1:5.

Вратари: Шестеркин (Куик, 25:04) — Кемпер.

Штраф: 11 — 11.

Броски: 32 (8+14+10) — 34 (17+7+10).

Наши: Панарин (14.22/1/-2) — Гавриков (24.23/5/+1).

14 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

Хоккей
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Читайте также
Зурабишвили сделала первое заявление по результатам выборов в Грузии
Три пропущенных за 68 секунд, ярое сопротивление и победная птичка Кузи. Что произошло в матче Россия 25 – Беларусь
31 год назад футболист Сергей Щербаков попал в страшную аварию
Опубликованы кадры смертельного наезда Porsche на мальчика с няней в Новой Москве
Финский профессор раскритиковал Каллас за раздувание мнимой российской угрозы
Ротенберг потребовал разобраться в судействе после матча Кубка Первого канала
Популярное видео
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Нью-Джерси» обыграл «Чикаго» в НХЛ

НХЛ, расписание и результаты 14 и 15 декабря: «Миннесота» — «Филадельфия», «Сиэтл» — «Тампа» и другие матчи
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 33 20 13 43
2 Вашингтон 28 20 8 42
3 Каролина 29 18 11 37
4 Филадельфия 30 14 16 32
5 Рейнджерс 29 15 14 31
6 Айлендерс 31 12 19 31
7 Питтсбург 31 13 18 30
8 Коламбус 29 12 17 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 29 18 11 38
2 Флорида 30 18 12 38
3 Бостон 31 15 16 33
4 Тампа-Бэй 27 15 12 32
5 Оттава 29 14 15 30
6 Детройт 29 11 18 26
7 Баффало 29 11 18 26
8 Монреаль 29 11 18 25
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 31 21 10 43
2 Миннесота 29 19 10 42
3 Даллас 28 17 11 34
4 Колорадо 31 17 14 34
5 Юта 29 13 16 31
6 Сент-Луис 30 14 16 30
7 Нэшвилл 30 8 22 22
8 Чикаго 30 9 21 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 29 19 10 41
2 Лос-Анджелес 30 18 12 39
3 Эдмонтон 29 17 12 36
4 Ванкувер 28 15 13 35
5 Калгари 30 14 16 33
6 Сиэтл 31 15 16 32
7 Сан-Хосе 32 11 21 27
8 Анахайм 28 10 18 24
Результаты / календарь
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
9.12
10.12
11.12
12.12
13.12
14.12
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
14.12 03:00
Каролина – Оттава
 0 : 3
14.12 21:00
Рейнджерс – Лос-Анджелес
 1 : 5
14.12 21:00
Нью-Джерси – Чикаго
 4 : 1
14.12 22:00
Миннесота – Филадельфия
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости