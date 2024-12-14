«Рейнджерс» проиграли «Лос-Анджелесу» в НХЛ, Панарин отдал голевую передачу, Шестеркина заменили при счете 0:5
«Рейнджерс» на домашнем льду уступили «Лос-Анджелесу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:5.
Единственную шайбу хозяев забросил Филип Хытил. Россиянин Артемий Панарин отметился голевой передачей. Голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестеркина во втором периоде заменили при счете 0:5.
У гостей по два очка набрали Алекс Тюркотт (1+1), Адриан Кемпе (1+1), Анже Копитар (0+2), Уоррен Фогеле (1+1) и Куинтон Байфилд (1+1). Еще один голу на счету Филлипа Дано.
«Рейнджерс» (31 очко) занимают девятое место в Восточной конференции НХЛ. «Лос-Анджелес» (39) идет четвертым на «Западе».
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«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес» — 1:5 (0:2, 1:3, 0:0)
Голы: Тюркотт — 3 (Кемпе, Копитар), 7:05 — 0:1. Фогеле — 8 (Байфилд, Жанно), 15:06 — 0:2. Байфилд — 4 (Фогеле, Андерсон), 22:46 — 0:3. Кемпе — 15 (Копитар, Тюркотт), 24:40 — 0:4. Дано — 3 (Кларк, Томас), 25:04 — 0:5. Хытил — 6 (Манчини, Панарин), 32:17 — 1:5.
Вратари: Шестеркин (Куик, 25:04) — Кемпер.
Штраф: 11 — 11.
Броски: 32 (8+14+10) — 34 (17+7+10).
Наши: Панарин (14.22/1/-2) — Гавриков (24.23/5/+1).
14 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|33
|20
|13
|43
|2
|Вашингтон
|28
|20
|8
|42
|3
|Каролина
|29
|18
|11
|37
|4
|Филадельфия
|30
|14
|16
|32
|5
|Рейнджерс
|29
|15
|14
|31
|6
|Айлендерс
|31
|12
|19
|31
|7
|Питтсбург
|31
|13
|18
|30
|8
|Коламбус
|29
|12
|17
|28
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|29
|18
|11
|38
|2
|Флорида
|30
|18
|12
|38
|3
|Бостон
|31
|15
|16
|33
|4
|Тампа-Бэй
|27
|15
|12
|32
|5
|Оттава
|29
|14
|15
|30
|6
|Детройт
|29
|11
|18
|26
|7
|Баффало
|29
|11
|18
|26
|8
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|29
|11
|18
|25
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|31
|21
|10
|43
|2
|Миннесота
|29
|19
|10
|42
|3
|Даллас
|28
|17
|11
|34
|4
|Колорадо
|31
|17
|14
|34
|5
|Юта
|29
|13
|16
|31
|6
|Сент-Луис
|30
|14
|16
|30
|7
|Нэшвилл
|30
|8
|22
|22
|8
|Чикаго
|30
|9
|21
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|29
|19
|10
|41
|2
|Лос-Анджелес
|30
|18
|12
|39
|3
|Эдмонтон
|29
|17
|12
|36
|4
|Ванкувер
|28
|15
|13
|35
|5
|Калгари
|30
|14
|16
|33
|6
|Сиэтл
|31
|15
|16
|32
|7
|Сан-Хосе
|32
|11
|21
|27
|8
|Анахайм
|28
|10
|18
|24
|14.12
|03:00
|
Каролина – Оттава
|0 : 3
|14.12
|21:00
|
Рейнджерс – Лос-Анджелес
|1 : 5
|14.12
|21:00
|
Нью-Джерси – Чикаго
|4 : 1
|14.12
|22:00
|
Миннесота – Филадельфия
|- : -