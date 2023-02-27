«Рейнджерс» обыграли «Лос-Анджелес», Панарин набрал два очка

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Лос-Анджелес» со счетом 5:2.

В составе хозяев 2 (1+1) очка набрал Артемий Панарин, вратарь Игорь Шестеркин отразил 25 бросков.

После этого матча «Рейнджерс» с 77 очками занимают шестое место в Восточной конференции, «Лос-Анджелес» с 74 очками — на третьей строчке Запада.