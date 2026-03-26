«Рейнджерс» лишились шансов на попадание в плей-офф НХЛ

В четверг, 26 марта, «Рейнджерс» проиграли «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ и лишились шансов на попадание в плей-офф.

Команда занимает последнее место в Восточной конференции с 65 очками в 72 матчах. У идущей на 8-й строчке «Оттавы» — 85 очков в 71 игре.

За «Рейнджерс» выступают два российских хоккеиста: защитник Владислав Гавриков и вратарь Игорь Шестеркин.