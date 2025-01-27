«Рейнджерс» — «Колорадо»: видеообзор матча НХЛ

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступили «Колорадо» (4:5).

У хозяев 2 (1+1) очка набрал Артемий Панарин, по шайбе у хозяев забросили Сэм Кэррик, Винсент Трочек и Уильям Борген. Защитник «Эвеланш» Кайл Макар набрал 3 (2+1) очка, по голу в активе Джека Друри, Юсо Пярссинена и Арттури Лехконена.