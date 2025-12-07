«Рейнджерс» — «Колорадо»: видеообзор матча НХЛ

«Колорадо» на выезде обыграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Дубль у гостей оформил Нэйтан Маккиннон. Еще одну шайбу забросил Паркер Келли.

У хозяев по голу забили россиянин Артемий Панарин и Конор Шири.

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин пропустил три шайбы, отразив 39 бросков по своим воротам.

«Колорадо» набрал 46 очков в 28 матчах и лидирует в Западной конференции. «Рейнджерс» с 33 очками в 30 матчах занимают десятое место в Восточной конференции.