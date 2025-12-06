«Рейнджерс» в овертайме проиграли «Колорадо», Панарин забил гол

«Рейнджерс» дома проиграли «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 ОТ. Встреча прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

За команду из Нью-Йорка забили Конор Шири и Артемий Панарин, который отличился на последней минуте третьего периода. В составе «Эвеланш» шайбы забросили Паркер Келли и Натан Маккиннон, оформивший дубль.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин сделал 38 сэйвов в игре.

«Колорадо» набрал 46 очков в 28 матчах и лидирует в Западной конференции. «Рейнджерс» с 33 очками в 30 матчах занимают восьмое место в Восточной конференции.