Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 23:38

«Рейнджерс» проиграли «Колорадо», Панарин забил и отдал голевую

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Рейнджерс» дома уступили «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:5.

Российский форвард хозяев Артемий Панарин отметился голом и результативной передачей. Еще по шайбе у хозяев забросили Сэм Кэррик, Винсент Трочек и Уильям Борген.

Защитник гостей Кайл Макар набрал 3 (2+1) очка. По голу в активе Джека Друри, Юсо Пярссинена и Арттури Лехконена.

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 16 бросков по своим воротам.

«Рейнджерс» (52 очка) после 49 матчей занимает 11-е место в Восточной конференции НХЛ. «Колорадо» (60) идет шестым на «Западе» после 51 игры.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Колорадо» — 4:5 (2:3, 1:1, 1:1)

Голы: Друри — 4 (Миддлтон, Друэн), 5:43 — 0:1. Макар — 17 (Нечас, Маккиннон), 6:26 — 0:2. Кэррик — 5 (Ремпе, Вааканайнен), 7:10 — 1:2. Трочек — 15 (Лафренье, Панарин), 8:36 — 2:2. Макар — 18 (бол., Маккиннон, Нечас), 14:36 — 2:3. Пярссинен — 4 (Миттельштадт), 36:01 — 2:4. Борген — 3 (Смит, Куилль), 38:05 — 3:4. Панарин — 21 (Трочек, Смит), 55:02 — 4:4. Лехконен — 20 (Макар), 59:45 — 4:5.

Вратари: Шестеркин — Блэквуд.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 38 (10+13+15) — 21 (12+6+3).

Наши: Панарин (23.57/5/0) — -.

26 января. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

Артемий Панарин
Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Читайте также
Лукашенко оценил поведение Зеленского на переговорах с РФ в 2022 году
Счетчик Овечкина: 20 шайб до нового рекорда по голам в НХЛ
Житель Кузбасса раскрыл детали инцидента с выталкиванием из «скорой»
Средства ПВО уничтожили семь украинских БПЛА над Белгородской областью и Крымом
Побег из России отменяется, гигантские штрафы — нет. Почему Бителло вернулся в «Динамо»
Александр Зверев встречается с бывшей Тилля Линдеманна Софией Томаллой
Популярное видео
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

НХЛ, расписание и результаты: «Чикаго» — «Миннесота», «Вегас» — «Флорида» и другие матчи 26 и 27 января
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 49 33 16 71
2 Каролина 50 30 20 64
3 Нью-Джерси 51 28 23 62
4 Коламбус 50 24 26 55
5 Рейнджерс 49 24 25 52
6 Филадельфия 50 22 28 50
7 Айлендерс 48 21 27 49
8 Питтсбург 51 20 31 48
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 50 30 20 62
2 Флорида 50 29 21 61
3 Бостон 51 25 26 56
4 Тампа-Бэй 48 26 22 55
5 Оттава 49 25 24 54
6 Монреаль 49 24 25 53
7 Детройт 49 23 26 51
8 Баффало 49 18 31 41
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 50 33 17 69
2 Даллас 49 31 18 63
3 Миннесота 49 28 21 60
4 Колорадо 51 29 22 60
5 Сент-Луис 50 23 27 50
6 Юта 48 21 27 49
7 Нэшвилл 48 18 30 43
8 Чикаго 48 15 33 35
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 49 31 18 65
2 Вегас 49 30 19 64
3 Лос-Анджелес 46 26 20 58
4 Калгари 47 24 23 55
5 Ванкувер 48 21 27 52
6 Сиэтл 50 22 28 47
7 Анахайм 49 20 29 46
8 Сан-Хосе 52 14 38 34
Результаты / календарь
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
26.01 00:00
Эдмонтон – Баффало
 3 : 2
26.01 00:00
Сиэтл – Питтсбург
 4 : 1
26.01 03:00
Оттава – Торонто
 2 : 1
26.01 03:00
Монреаль – Нью-Джерси
 3 : 4 ОТ
26.01 03:00
Сент-Луис – Даллас
 0 : 2
26.01 03:00
Коламбус – Лос-Анджелес
 3 : 2 ОТ
26.01 03:00
Миннесота – Калгари
 4 : 5
26.01 03:00
Детройт – Тампа-Бэй
 2 : 0
26.01 03:30
Айлендерс – Каролина
 3 : 2 ОТ
26.01 06:00
Ванкувер – Вашингтон
 2 : 1
26.01 06:00
Анахайм – Нэшвилл
 5 : 2
26.01 06:00
Сан-Хосе – Флорида
 2 : 7
26.01 21:00
Рейнджерс – Колорадо
 4 : 5
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости