«Рейнджерс» проиграли «Колорадо», Панарин забил и отдал голевую
«Рейнджерс» дома уступили «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:5.
Российский форвард хозяев Артемий Панарин отметился голом и результативной передачей. Еще по шайбе у хозяев забросили Сэм Кэррик, Винсент Трочек и Уильям Борген.
Защитник гостей Кайл Макар набрал 3 (2+1) очка. По голу в активе Джека Друри, Юсо Пярссинена и Арттури Лехконена.
Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 16 бросков по своим воротам.
«Рейнджерс» (52 очка) после 49 матчей занимает 11-е место в Восточной конференции НХЛ. «Колорадо» (60) идет шестым на «Западе» после 51 игры.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Колорадо» — 4:5 (2:3, 1:1, 1:1)
Голы: Друри — 4 (Миддлтон, Друэн), 5:43 — 0:1. Макар — 17 (Нечас, Маккиннон), 6:26 — 0:2. Кэррик — 5 (Ремпе, Вааканайнен), 7:10 — 1:2. Трочек — 15 (Лафренье, Панарин), 8:36 — 2:2. Макар — 18 (бол., Маккиннон, Нечас), 14:36 — 2:3. Пярссинен — 4 (Миттельштадт), 36:01 — 2:4. Борген — 3 (Смит, Куилль), 38:05 — 3:4. Панарин — 21 (Трочек, Смит), 55:02 — 4:4. Лехконен — 20 (Макар), 59:45 — 4:5.
Вратари: Шестеркин — Блэквуд.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 38 (10+13+15) — 21 (12+6+3).
Наши: Панарин (23.57/5/0) — -.
26 января. Нью-Йорк. Madison Square Garden.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|49
|33
|16
|71
|2
|Каролина
|50
|30
|20
|64
|3
|Нью-Джерси
|51
|28
|23
|62
|4
|Коламбус
|50
|24
|26
|55
|5
|Рейнджерс
|49
|24
|25
|52
|6
|Филадельфия
|50
|22
|28
|50
|7
|Айлендерс
|48
|21
|27
|49
|8
|Питтсбург
|51
|20
|31
|48
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|50
|30
|20
|62
|2
|Флорида
|50
|29
|21
|61
|3
|Бостон
|51
|25
|26
|56
|4
|Тампа-Бэй
|48
|26
|22
|55
|5
|Оттава
|49
|25
|24
|54
|6
|Монреаль
|49
|24
|25
|53
|7
|Детройт
|49
|23
|26
|51
|8
|Баффало
|49
|18
|31
|41
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|50
|33
|17
|69
|2
|Даллас
|49
|31
|18
|63
|3
|Миннесота
|49
|28
|21
|60
|4
|Колорадо
|51
|29
|22
|60
|5
|Сент-Луис
|50
|23
|27
|50
|6
|Юта
|48
|21
|27
|49
|7
|Нэшвилл
|48
|18
|30
|43
|8
|Чикаго
|48
|15
|33
|35
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|49
|31
|18
|65
|2
|Вегас
|49
|30
|19
|64
|3
|Лос-Анджелес
|46
|26
|20
|58
|4
|Калгари
|47
|24
|23
|55
|5
|Ванкувер
|48
|21
|27
|52
|6
|Сиэтл
|50
|22
|28
|47
|7
|Анахайм
|49
|20
|29
|46
|8
|Сан-Хосе
|52
|14
|38
|34
|26.01
|00:00
|
Эдмонтон – Баффало
|3 : 2
|26.01
|00:00
|
Сиэтл – Питтсбург
|4 : 1
|26.01
|03:00
|
Оттава – Торонто
|2 : 1
|26.01
|03:00
|
Монреаль – Нью-Джерси
|3 : 4 ОТ
|26.01
|03:00
|
Сент-Луис – Даллас
|0 : 2
|26.01
|03:00
|
Коламбус – Лос-Анджелес
|3 : 2 ОТ
|26.01
|03:00
|
Миннесота – Калгари
|4 : 5
|26.01
|03:00
|
Детройт – Тампа-Бэй
|2 : 0
|26.01
|03:30
|
Айлендерс – Каролина
|3 : 2 ОТ
|26.01
|06:00
|
Ванкувер – Вашингтон
|2 : 1
|26.01
|06:00
|
Анахайм – Нэшвилл
|5 : 2
|26.01
|06:00
|
Сан-Хосе – Флорида
|2 : 7
|26.01
|21:00
|
Рейнджерс – Колорадо
|4 : 5