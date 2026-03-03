«Рейнджерс» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ

«Рейнджерс» проиграли «Коламбусу» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:5 ОТ.

У хозяев забили Гейб Перро (дубль), Уильям Борген и Владислав Гавриков, у гостей — Адам Фантилли, Шон Монахэн, Матье Оливье и Кирилл Марченко (в основное время и в овертайме).

«Коламбус» в 59 матчах набрал 68 очков и располагается на 10-м месте в таблице Восточной конференции. «Рейнджерс» (54 очка после 60 игр) идет на 16-м месте.

В следующем матче «Коламбус» 4 марта примет «Нэшвилл», «Рейнджерс» 6 марта сыграет на своем льду с «Торонто».

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