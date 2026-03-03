«Коламбус» нанес поражение «Рейнджерс», Марченко забил в овертайме

«Коламбус» победил «Рейнджерс» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

У хозяев в основное время забили Гейб Перро (дубль), Уильям Борген и российский защитник Владислав Гавриков. В сезоне-2025/26 30-летний хоккеист в 60 матчах набрал 23 (10+13) очка.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 23 броска в створ из 28.

У гостей забили Адам Фантилли, Шон Монахэн, Матье Оливье и российский нападающий Кирилл Марченко (в основное время и в овертайме). В сезоне-2025/26 25-летний россиянин в 53 матчах набрал 50 (22+28) очков.

Также результативную передачу сделал российский защитник «Коламбуса» Иван Проворов. В сезоне-2025/26 у 29-летнего игрока обороны 21 (6+15) очко в 59 играх.

«Рейнджерс» занимают последнее, 16-е место в таблице Восточной конференции (54 очка после 60 матчей), «Коламбус» (68 очков после 59 игр) располагается на 10-м месте.

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