«Рейнджерс» по буллитам победили «Коламбус», Шестеркин сыграл на ноль

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграли в серии буллитов «Коламбус» со счетом 1:0.

Победный буллит реализовал Винсент Трочек, Артемий Панарин не сумел забить. Вратарь хозяев Игорь Шестеркин отразил все 27 бросков и не пропустил в серии буллитов.

После этого матча «Рейнджерс» с 47 очками занимают 12-е место в Восточной конференции, «Коламбус» с 51 очком — на седьмой строчке.