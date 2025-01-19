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Сегодня, 05:38

«Рейнджерс» по буллитам победили «Коламбус», Шестеркин сыграл на ноль

Сергей Разин
корреспондент
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«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграли в серии буллитов «Коламбус» со счетом 1:0.

Победный буллит реализовал Винсент Трочек, Артемий Панарин не сумел забить. Вратарь хозяев Игорь Шестеркин отразил все 27 бросков и не пропустил в серии буллитов.

После этого матча «Рейнджерс» с 47 очками занимают 12-е место в Восточной конференции, «Коламбус» с 51 очком — на седьмой строчке.

НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 45 30 15 65
2 Нью-Джерси 48 26 22 58
3 Каролина 46 27 19 57
4 Коламбус 45 22 23 50
5 Филадельфия 47 21 26 48
6 Питтсбург 47 19 28 46
7 Рейнджерс 44 21 23 45
8 Айлендерс 44 17 27 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 46 28 18 58
2 Флорида 47 27 20 57
3 Тампа-Бэй 43 24 19 51
4 Оттава 45 23 22 50
5 Бостон 47 22 25 50
6 Монреаль 44 22 22 48
7 Детройт 44 21 23 46
8 Баффало 45 17 28 39
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 46 31 15 65
2 Миннесота 45 27 18 58
3 Даллас 45 28 17 57
4 Колорадо 47 28 19 57
5 Сент-Луис 46 22 24 48
6 Юта 44 18 26 43
7 Нэшвилл 44 15 29 37
8 Чикаго 45 14 31 31
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 45 29 16 61
2 Эдмонтон 45 29 16 61
3 Лос-Анджелес 42 25 17 55
4 Калгари 44 21 23 49
5 Ванкувер 44 19 25 48
6 Анахайм 46 18 28 42
7 Сиэтл 46 19 27 41
8 Сан-Хосе 47 14 33 34
Результаты / календарь
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24.01
19.01 00:05
Колорадо – Даллас
 6 : 3
19.01 02:00
Флорида – Анахайм
 3 : 0
19.01 03:00
Виннипег – Калгари
 1 : 3
19.01 03:00
Вашингтон – Питтсбург
 4 : 1
19.01 03:00
Монреаль – Торонто
 - : -
19.01 03:00
Тампа-Бэй – Детройт
 5 : 1
19.01 03:00
Рейнджерс – Коламбус
 1 : 0 Б
19.01 03:30
Айлендерс – Сан-Хосе
 - : -
19.01 04:00
Нэшвилл – Миннесота
 - : -
19.01 04:00
Чикаго – Вегас
 - : -
19.01 05:00
Юта – Сент-Луис
 - : -
19.01 06:00
Ванкувер – Эдмонтон
 - : -
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Сиэтл – Лос-Анджелес
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