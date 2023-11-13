«Рейнджерс» по буллитам обыграли «Коламбус», у Панарина два очка
«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграли в серии буллитов «Коламбус» со счетом 4:3.
В составе хозяев отличились Крис Крайдер и Алекс Лафренье, который оформил дубль и реализовал победный буллит, форвард Артемий Панарин сделал две результативные передачи. У «Блю Джэкетс» шайбы на счету Джастина Данфорта, Адама Фантилли и Шон Курали, у Дмитрия Воронкова результативный пас.
После этого матча «Рейнджерс» с 23 очками занимают второе место в Восточной конференции, «Коламбус» с 12 очками — на последней строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Коламбус» — 4:3 Б (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Дэнфорт — 4 (Гудбрэнсон, Веренски), 16:26 — 0:1. Крайдер — 10 (Густафссон, Уилер), 18:46 — 1:1. Лафренье — 6 (Трочек, Панарин), 31:17 — 2:1. Фантилли — 4 (Воронков), 32:35 — 2:2. Керали — 5 (Тексье, Гудбрэнсон), 32:54 — 2:3. Лафренье — 7 (Крайдер, Панарин), 59:49 — 3:3.
Победный буллит: Лафренье.
Вратари: Куик (57:56 — 59:49) — Мерзликинс.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 40 (7+15+17+1) — 29 (7+16+3+3).
Наши: Панарин (28.02/8/0) — Воронков (11.26/1/0), Марченко (12.52/1/0), Проворов (27.15/1/0), Чинахов (13.46/0/-1).
13 ноября. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|14
|11
|3
|23
|2
|Каролина
|15
|9
|6
|18
|3
|Вашингтон
|13
|7
|6
|16
|4
|Нью-Джерси
|13
|7
|6
|15
|5
|Филадельфия
|15
|7
|8
|15
|6
|Питтсбург
|13
|7
|6
|14
|7
|Айлендерс
|13
|5
|8
|13
|8
|Коламбус
|15
|4
|11
|12
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|14
|11
|3
|24
|2
|Флорида
|14
|9
|5
|19
|3
|Детройт
|15
|8
|7
|18
|4
|Торонто
|15
|8
|7
|18
|5
|Тампа-Бэй
|15
|6
|9
|16
|6
|Монреаль
|15
|7
|8
|16
|7
|Баффало
|15
|7
|8
|15
|8
|Оттава
|13
|6
|7
|12
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|14
|10
|4
|21
|2
|Колорадо
|13
|8
|5
|16
|3
|Виннипег
|14
|7
|7
|16
|4
|Сент-Луис
|13
|7
|6
|15
|5
|Аризона
|14
|7
|7
|15
|6
|Миннесота
|15
|5
|10
|12
|7
|Чикаго
|13
|5
|8
|10
|8
|Нэшвилл
|14
|5
|9
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|15
|12
|3
|25
|2
|Ванкувер
|15
|11
|4
|23
|3
|Лос-Анджелес
|14
|8
|6
|19
|4
|Анахайм
|13
|7
|6
|14
|5
|Сиэтл
|15
|5
|10
|13
|6
|Калгари
|14
|4
|10
|10
|7
|Эдмонтон
|13
|3
|10
|7
|8
|Сан-Хосе
|14
|2
|12
|5
|13.11
|02:00
|
Миннесота – Даллас
|- : -
|13.11
|03:00
|
Монреаль – Ванкувер
|- : -
|13.11
|03:00
|
Рейнджерс – Коламбус
|- : -
|13.11
|04:00
|
Анахайм – Сан-Хосе
|- : -
|И
|О
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|15
|25
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|14
|24
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|14
|23
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|15
|13
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|15
|12
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|14
|11
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|7
|1.69
|
|
Адин Хилл
Вегас
|9
|1.76