"Рейнджерс" - "Коламбус": Крайдер забросил Бобровскому после отличного паса Зибанежада. Видео

"Рейнджерс" открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Коламбуса" в начала второго периода. Шайбу в ворота Сергея Бобровского забросил Крис Крайдер после отличной передачи Мики Зибанежада.

"Блю Джэкетс" в этой игре нужна победа, чтобы оформить выход в плей-офф. На счету команды 94 очка, как и у "Монреаля". По дополнительным показателям преимущество на стороне "Коламбуса".