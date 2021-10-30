«Рейнджерс» переиграли «Коламбус». Шестеркин отразил все 31 броска, Панарин сделал три голевые
«Рейнджерс» одержали победу над «Коламбусом»
04:42
«Рейнджерс» одержали победу над «Коламбусом» (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Коламбус» — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
Голы: Строум — 1 (Панарин, Лундквист), 12:29 — 1:0. Лафренье — 3 (Фокс), 15:31 — 2:0. Крайдер — 5 (бол., Панарин, Фокс), 41:19 — 3:0. Крайдер — 6 (бол., Фокс, Панарин), 51:23 — 4:0.
Вратари: Шестеркин — Мерзликинс.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 37 (13+14+10) — 31 (12+7+12).
Наши: Панарин (21.00/2/+1) — Гавриков (20.39/0/-1).
30 октября. Нью-Йорк. Madison Square Garden.
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