Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Рейнджерс» переиграли «Коламбус». Шестеркин отразил все 31 броска, Панарин сделал три голевые

«Рейнджерс» одержали победу над «Коламбусом»
04:42

«Рейнджерс» одержали победу над «Коламбусом» (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Коламбус» — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Голы: Строум — 1 (Панарин, Лундквист), 12:29 — 1:0. Лафренье — 3 (Фокс), 15:31 — 2:0. Крайдер — 5 (бол., Панарин, Фокс), 41:19 — 3:0. Крайдер — 6 (бол., Фокс, Панарин), 51:23 — 4:0.

Вратари: Шестеркин — Мерзликинс.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 37 (13+14+10) — 31 (12+7+12).

Наши: Панарин (21.00/2/+1) — Гавриков (20.39/0/-1).

30 октября. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
Читайте также
Дзюба побил рекорд Веретенникова! А после гола указал Семаку, что должен играть в старте
Расширение вселенной: почему Facebook стала Meta
1
0