«Колорадо» переиграл «Рейнджерс». Ничушкин и Панарин набрали по очку

«Колорадо» обыграл «Рейнджерс» (7:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Эвеланш» прервали семиматчевую победную серию команды из Нью-Йорка.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голевой передачей. В составе «Колорадо» 1 (0+1) очко набрал Валерий Ничушкин.

«Колорадо» идет на 5-м месте в Западной конференции. «Рейнджерс» располагаются на 4-й строчке в Восточной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Колорадо» — 3:7 (2:1, 0:5, 1:1)

Голы: Рантанен — 10 (Кадри, Тэйвз), 4:11 — 0:1. Труба — 6 (Панарин, Ривз), 6:56 — 1:1. Лундквист — 1 (бол., Хытил, Труба), 18:15 — 2:1. Маккиннон — 2 (Ландескуг, Жирар), 24:48 — 2:2. Кадри — 11 (Макар, Ничушкин), 26:11 — 2:3. Ньюхук — 6 (бол., Жирар, Тэйвз), 30:42 — 2:4. О`Коннор — 4 (Кадри, Макдермид), 37:14 — 2:5. О`Коннор — 5, 37:36 — 2:6. Хытил — 3 (Лафренье, Миллер), 51:52 — 3:6. Рантанен — 11 (Э. Джонсон, Обе-Кубель), 53:25 — 3:7.

Вратари: Гуска — Кемпер (Юханссон, 51:52, Кемпер, 53:25).

Штраф: 17 — 27.

Броски: 30 (9+13+8) — 39 (19+13+7).

Наши: Панарин (16.46/2/-3) — Ничушкин (20.32/3/+2).

9 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden.